حج / محافظ الطائف يتفقد معسكر الحج الإعدادي الكشفي بالحوية



الطائف 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

تفقد معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني المعسكر الإعدادي للحج بالطائف بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية, بحضور المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال بن مبارك اللهيبي وعدد من المسؤولين الكشفيين المشاركين من إدارات التعليم بالمملكة.

والتقى معاليه قادة الوفود الكشفية من الإدارات التعليمية،كما اطلع على مرافق المدينة والمعسكرات الكشفية.

بعد ذلك شاهد محافظ الطائف عرضاً مرئياً عن أعمال المعسكر وأهدافه، كما قلد عدداً من القادة الكشفيين الشارة الخشبية.

ونوه الميموني بالأعمال الجليلة التي يقدمها أبطال الكشافة لخدمة ضيوف الرحمن وما يقومون به من أعمال تطوعية كبيرة، حاثاً أفراد الكشافة على بذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.

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09:52ت م

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