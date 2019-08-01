حج / تعاوني الطائف ينفذ درساً بعنوان " الدروس المستفادة من الحج"



الطائف 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف يوم الأحد القادم محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من الحج"، بجامع ابن سند عقب صلاة المغرب.

وتأتي هذه الكلمات الوعظية والدينية ضمن مناشط المكتب الدعوية والدينية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، لتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

09:38ت م

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