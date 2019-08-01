شكرا لقرائتكم لقطات من انطلاق رالي عسير 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

انطلق مساء أمس الأربعاء، حفل تدشين ⁧‫رالي عسير‬⁩ 2019 وذلك بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ووكيل إمارة عسير محمد بن ناصر بن لبدة.

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وانطلق الرالي في حديقة المشهد بأبها بمشاركة 45 سائقًا، فيما شهد الحفل حضورًا كبيرًا من العائلات والشباب للاستمتاع بهذه الرياضة.

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وتحدث الكابتن عائض بن جهيم سائق رالي الوحيد بمنطقة عسير في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” عن مشاركته في رالي عسير 2019، مقدمًا الشكر للأمير تركي بن طلال أمير عسير لإتاحة الفرصة في استضافة الرالي بالمنطقة، وكذلك للاتحاد السعودي لإقامة الفعالية بمنطقة عسير، لأن هذا يعتبر حدثاً له قيمة في المنطقة.





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