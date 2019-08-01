الان تتابع وظائف للنساء بالهيئة الملكية في ينبع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينبع- الخليج 365:
أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن فتح باب التوظيف للكوادر النسائية السعودية لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف هي: أستاذ مساعد ومحاضر.
ومن التخصصات المطلوبة: هندسة التصميم الداخلي / الهندسة المعمارية وهندسة التصميم الداخلي / التصميم وهندسة التصميم الداخلي / الإنتاج البصري والرقمي.
أما المؤهلات المطلوبة فهي : ماجستير / دكتوراه
ومن الشروط ألا يقل التقديم عن (جيد جداً) في جميع المؤهلات المطلوبة بالانتظام الكلي والحصول على شهادة التوفل أو شهادة آيلتس.
معادلة الشهادة من وزار ة التعليم إذا كانت من الخارج ومطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة المطلوبة المشار إليها بموقع التوظيف.
ومن ضمن المميزات: رواتب مجزية ودورات تدريبية وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية وتوفر العلاج بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة الملكية بينبع.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://careers.rcjy.gov.sa
اعتباراً من 2019/08/01م ولمدة أسبوعين.
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