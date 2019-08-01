شكرا لقرائتكم خبر عن غيوم على معظم مناطق المملكة.. والأمطار تهطل جنوباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.