محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار ترقية موسى أحمد علي عميش زغيبي، من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة بوزارة العدل في محكمة جازان. وتلقى "عميش"، التهاني والتبريكات من قِبَل أهله وزملائه وأصدقائه بهذه المناسبة. 01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 09:40 AM Advertisements "عميش" إلى الحادية عشرة بوزارة العدل "عميش" إلى الحادية عشرة بوزارة العدل صدر قرار ترقية موسى أحمد علي عميش زغيبي، من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة بوزارة العدل في محكمة جازان. وتلقى "عميش"، التهاني والتبريكات من قِبَل أهله وزملائه وأصدقائه بهذه المناسبة. الكلمات المفتاحية ، "عميش" إلى الحادية عشرة بوزارة العدل ،

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