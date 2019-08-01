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هز انفجار عنيف، صباح اليوم الخميس، مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وقال شهود عيان: إن انفجارًا عنيفًا استهدف مقر شرطة الشيخ عثمان، الواقع في حي عبدالعزيز، ويُعتقد أن سيارة مفخخة حاولت اقتحام مبنى مركز الشرطة.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد الشهود سماع سيارات الإسعاف تُهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرارًا بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 09:14 AM
سيارات الإسعاف هرعت للمكان لنقل الجرحى
هز انفجار عنيف، صباح اليوم الخميس، مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وقال شهود عيان: إن انفجارًا عنيفًا استهدف مقر شرطة الشيخ عثمان، الواقع في حي عبدالعزيز، ويُعتقد أن سيارة مفخخة حاولت اقتحام مبنى مركز الشرطة.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد الشهود سماع سيارات الإسعاف تُهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرارًا بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.
، استهداف مركز للشرطة في عدن بسيارة مفخخة ،
المصدر : الخليج 365
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