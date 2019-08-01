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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن موجة حر سادسة سوف تشهدها مناطق المملكة منذ دخول الصيف.
وقال عبر حسابه في "تويتر": موجة حر سادسة متوقعة منذ دخول فصل الصيف للعام ١٤٤٠هـ.
وأضاف: متوقع استمرار موجة الحر حتى السبت القادم 2/ 12/ 1440هـ، ذروتها الجمعة والسبت، وهي توافق إجازة نهاية الأسبوع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف؛ في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 08:32 AM
قال مغردًا: متوقع استمرارها حتى السبت القادم وتؤثر على جميع المناطق
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن موجة حر سادسة سوف تشهدها مناطق المملكة منذ دخول الصيف.
وقال عبر حسابه في "تويتر": موجة حر سادسة متوقعة منذ دخول فصل الصيف للعام ١٤٤٠هـ.
وأضاف: متوقع استمرار موجة الحر حتى السبت القادم 2/ 12/ 1440هـ، ذروتها الجمعة والسبت، وهي توافق إجازة نهاية الأسبوع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف؛ في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.
، الحصيني: موجة حر سادسة ذروتها تتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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