محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تَصَدّرتها الشرقية ثم جاءت مكة المكرمة وتلتها المدينة ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 179مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس في مناطق المملكة. وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية تضبط 179 مخالفة لـ#حظر_العمل_تحت_الشمس. وأضافت الوزارة: تَصَدّرت #المنطقة_الشرقية عدد المخالفات بنسبة 22% وجاءت ثانيًا #مكة_المكرمة بنسبة 8% ومن ثم #المدينة_المنورة بنسبة 6% من عدد المخالفات المضبوطة. 01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 08:28 AM قالت: تَصَدّرتها الشرقية ثم جاءت مكة المكرمة وتلتها المدينة Advertisements "العمل" تضبط 179 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس "العمل" تضبط 179 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 179مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس في مناطق المملكة. وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية تضبط 179 مخالفة لـ#حظر_العمل_تحت_الشمس. وأضافت الوزارة: تَصَدّرت #المنطقة_الشرقية عدد المخالفات بنسبة 22% وجاءت ثانيًا #مكة_المكرمة بنسبة 8% ومن ثم #المدينة_المنورة بنسبة 6% من عدد المخالفات المضبوطة. الكلمات المفتاحية ، "العمل" تضبط 179 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس ،

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