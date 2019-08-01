مواعيد رحلات قطار الحرمين 1440 هحريًا.. هنا رابط الحجز وأسعار التذاكر الجديدة

مع بداية موسم الحج لهذا العام، قد بدأت التساؤلات حول مواعيد رحلات قطار الحرمين لسنة 1440 هجريًا، خاصة في ظل الخدمات الكبيرة التي يقدمها قطار الحرمين بعد رفع الطاقة الإستعابية له، وكذلك زيادة عدد الرحلات بشكل ملحوظ خلال العام الحالي بقرار من الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية لتقديم أفضل خدمة ممكن للحجاح أثناء إستخدامها لقطار الحرمين هذا العام.

ونحن في موقع “عرب نيوز” سنحاول الرد على كافة إستفساراتكم حول مواعيد رحلات قطار الحرمين لسنة 1440 هجريًا، وكذلك طريقة ورابط الحجز في قطار الحرمين عبر شبكة الإنترنت، وذلك من أجل توضيح كل التفاصيل الخاصة بالقطارات الجديدة التي تعمل لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة.

مواعيد رحلات قطار الحرمين لسنة 1440 هجريًا

قطار الحرمين هو قطار كهربائي سريع للغاية يربط بين مدينة المدينة المنورة، وبين مدينة مكة المكرمة، وخلال موسم الحج، تختلف مواعيد رحلات قطار الحرمين عن باقي أيام السنة، ويمر قطار الحرمين، بثلاث محطات في طريقه بين المدينة ومكة، وهي مدينة جدة، وكذلك مطار الملك عبد العزيز الدولي، وأخيرًا مدينة الملك عبد الله الإقتصادية، ويحتوى قطار الحرمين في العدة على 12 عربة، وذلك من أجل حمل أكبر عدد ممكن من الحجاج.

وبالحديث عن مواعيد رحلات قطار الحرمين، فقد تم الكشف عنها بشكل رسمي عبر الموقع المخصص لقطار المشاعر المقدسة على شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، وقد جاءت على النحو التالي:

طريقة حجز رحلات قطار الحرمين 1440 هجريًا

من أجل ان يقوم الحاج بحجز رحلات قطار الحرمين، يجب في البداية الدخول إلى “موقع قطار الحرمين على شبكة الإنترنت“، وفي الصفحة الرسمية للموقع هناك نافذة مخصصة وسهل التعامل معها من أجل توضيح مواعيد قطار الحرمين الشريفين، وكذلك طريقة حجز الرحلات عبر قطار الحرمين بدون أي مشاكل تذكر.

ويذكر بأنه من الضروري عند حجز رحلات قطار الحرمين أن يحدد الحاج ما إذا كان يرغب في أن تكون الرحلة ذهاب وعودة، أم ذهاب فقط، وكذلك تحديد مكان المغادرة ومكان الوصول وتاريخ الرحلة، وكذلك عدد الأفراد الراغبين في حجز قطار الحرمين، وكذلك ما إذا كان هناك أطفال أم لا.

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أسعار حجز رحلات قطار الحرمين 1440 هجريًا

يذكر بأن الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في الساعات الماضية عن زيادة عدد رحلات قطار الحرمين لسنة 1440 هجريًا خلال موسم الحج إلى 80 رحلة أسبوعية، وذلك دون أن زيادة تذكر في أسعار تذاكر قطار الحرمين حتى هذه اللحظة.

يتم تقسيم تذاكر رحلات قطار الحرمين على عدة مستويات، حيث هناك الدرجة الإقتصادية، وهي الأرخص بكل تأكيد، وبعدها هناك درجة رجال الأعمال والتي تعد أغلى نوعًا ما من الدرجة الإقتصادية، ولكن في كل الأحوال يتم الحجز في قطار الحرمين من خلال موقع القطار على شبكة الإنترنت وبنفس الطريقة في كل الحالتين.

ويمكن الإطلاع على أسعار تذاكر قطار الحرمين من خلال الصورة التالية: