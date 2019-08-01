حساب المواطن.. تقديم موعد صرف الدفعة الحادية والعشرين “شهر أغسطس” بمناسبة عيد الأضحى

أعلن المسؤولين عن برنامج حساب المواطن عن تقديم موعد صرف الدفعة الحادية والعشرين “دفعة شهر أغسطس” وذلك بمناسبة تعارض موعد صرف دفعة حساب المواطن الأساسي لهذا الشهر مع أجازة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، مؤكدين بأن عمليات صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن سوف يتم إيداعها في حسابات المستفدين بدءًا من يوم 8 أغسطس الجاري بدلًا من يوم 10 كما جرت العادة.

الجدير بالذكر، بأن السبب وراء تقديم موعد صرف دفعة حساب المواطن لهذا الشهر، هو بداية أجازة عيد الأضحى في الوقت المخصص لإيداع الدفعات في حسابات المستفيدين، لذا فإن الجهات المسؤولة قد رأت بأنه يجب تعديل الموعد من أجل التسهيل على المواطنين السعوديين الذين يحصلون على الدعم من خلال حساب المواطن.

حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة الحادية والعشرين

أعلن برنامج حساب المواطن بشكل رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد الجديد لصرف دفعة شهر أغسطس الجاري، ليكون يوم 8 أغسطس الجاري والذي يوافق يوم الخميس المقبل، وهذا بالنسبة لجميع المستفدين من برنامج حساب المواطن دون أي إستثناء على الإطلاق، وهذا من أجل توفير الوقت والمجهود على كل الأشخاص الذين إنطبقت عليهم شروط الأهلية.

ويجب الدخول على موقع حساب المواطن، وذلك من أجل معرفة آخر تفاصيل ومواعيد صرف الدفعات بشكل مستمر، وكذلك الإطلاع على التحديثات الخاصة بشروط الأهلية بالنسبة للمستفيدين من حساب المواطن خلال هذه الفترة، وقبل صرف الدفعة 21 في الأيام المقبلة من الشهر الجاري.

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طريقة وخطوات تغير الحساب البنكي في حساب المواطن

قد يتسائل بعض المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن الطريقة التي يمكن من خلال تغير “الحساب البنكي” الذي يتم إستقبال دفعات حساب المواطن عليه، وفي السطور القادمة سوف نشرح هذه الطريقة بالتفاصيل، حيث أنها قد جاءت على النحو التالي:

في بداية الأمر يجب تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالشخص على برنامج حساب المواطن

الدخول إلى الصفحة الرسمية وبعد ذلك الضغط على تفاصيل الطلب، ومن ثم الدخول إلى بيانات الحساب البنكي لك على حساب المواطن

تعديل رقم الحساب البنكي وبعد ذلك الضغط على حفظ التغيرات.

تسجيل البيانات للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن

ذكرت المصادر المطلعة في برنامج حساب المواطن، بأن البرنامج سوف يعلن بشكل رسمي عن موعد تسجيل الدفعة بعد القادمة وهي الدفعة رقم 22 وذلك يوم 6 أغسطس الجاري، أي قبل يومين فقط من صرف الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن، دون أن يتم الكشف عن وجود أي زيادة في المبالغ المالية التي يتم وضعها في حسابات المستفدين من برنامج حساب المواطن في الشهر الجاري أم لا.

هل يؤثر إمتلاك سجل تجاري على صرف دفعة حساب المواطن؟

طلب البعض توضيح حول حقيقة تأثير إمتلاك سجل تجارى على عمليات صرف المستحقات والدفعات من برنامج حساب المواطن، ولكن رد المسؤولين على “حساب المواطن” عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي: ” مَن يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من برنامج حساب المواطن، ولكن بشرط وحيد وهو ضرورة أن يتم الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري”.

وأشار برنامج حساب المواطن، بأنه يجب على الشخص الذي يملك حساب تجاري ويرغب في الحصول على الدعم من قبل حساب المواطن أن تكون كل الشروط الأخرى منطبقة عليه، وفي حالة عدم وجود أي سجل أو نشاط تجاري لايجب الإفصاح عنه بأي حال من الأحول.