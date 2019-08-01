نتائج قياس الآن | ظهور نتائج اختبار التحصيل الدراسي على موقع قياس: الرابط من هنا qiyas.sa

ظهور نتائج اختبار التحصيل الدراسي على موقع قياس أمر يهم قطاع كبير من الطالبات والطلاب بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة نتائجهم بعد عناء طويل مع الاختبارات التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ومن أجل توفير البحث والوقت أمام جميع أبنائنا، نقدم لكم بعد ظهور نتائج اختبار التحصيل الدراسي على موقع قياس، الرابط الخاص بالمركز الوطني للقياس، والذي من خلاله يمكن الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي على موقع قياس، لجميع أقسام الطلاب العلمي والأدبي بالمرحلة الثانوية.

ويسعي اختبار قياس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، فضلا عن القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، بجانب الاستنتاج، والقياس.

ظهور نتائج اختبار التحصيل الدراسي

ظهور نتائج اختبار التحصيل الدراسي على موقع قياس، يمكن معرفته عن طريق استخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور من أجل الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس.

Advertisements

نتائج قياس 1440

المركز الوطني للقياس هو مركز وطني يقوم بإجراء اختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة الجامعيّة، تأسس في 1421هـجريا في مطلع الألفية بالميلادي، وتعمل اختباراته على قياس اختبار القدرات العامة، الذي يقدم باللغة العربية كلا من القدرات التحليلية والاستدلالية، مركزا على معرفة القابلية للتعلم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن.

وفي شهر 5 عام 1421 هجريا، صدرأمرا بإنشاء “المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي”، ليقوم بإجراء اختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة الجامعيّة. يشتمل المركز على عدد من الإدارات الفنيّة واللغوية والمهنيّة المناط بها إعداد الاختبارات والمقاييس، إضافة إلى إدارات أخرى مساندة.

ويستقطب المركز الوطني للقياس كل عام من مختلف مناطق المملك العربية السعودية، عـدداً من المؤهــلين في مجــــالات اختبارات المركــز، والعاملين في مجال التعليم الجامعي والتعليم العام، ويعقد لهم ورش عمل دورية تتناول الجوانب النظرية والعملية.