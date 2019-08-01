دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper خادم الحرمين يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي للعزاء في وفاة الأمير بندر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًّا، من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس التركي على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.