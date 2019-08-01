«جوجل» تطلق مستعرض ومحرر الصور الجديد Gallery Go

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مع توافر عديد من التطبيقات الخاصة بعرض الصور والتعديل عليها في متاجر التطبيقات إلا أن الأغلبية العظمى من مستخدمي “جوجل” و”أندرويد” يعتمدون بشكل رئيس على تطبيق جوجل Photos الشهير الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم لاستعراض الصور والتعديل عليها، إلا أن المشكلة تكمن في الحاجة إلى اتصال الجهاز بالإنترنت عند القيام ببعض المهام على التطبيق ولأن الإنترنت قد لا يتوافر لعديد من المستخدمين في كل وقت، عملت “جوجل” على حل هذه المشكلة عبر إطلاق نسخة مبسطة من التطبيق لمستخدمي نظام تشغيلها أندرويد حمل اسم Gallery Go.

ويعمل التطبيق الجديد كمعرض للصور تم تصميمه للاستخدام دون الاتصال بالإنترنت ليساعد مستخدمي الهواتف الذكية في إدارة مكتبات الصور الخاصة بهم وتعديل الصور، حيث لا يعتمد التطبيق على خدمات النسخ الاحتياطي السحابية مثل تطبيق صور جوجل الأساس، مع دعم تنظيم الصور وتصنيفها اعتمادا على تقنيات تعلم الآلة.

ويستخدم التطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور والعثور عليها تلقائيا، ومساعدة المستخدمين في الوصول إلى الصور وتصنيفها بشكل سهل وبسيط، كما يدعم التطبيق الهواتف المعتمدة على بطاقات التخزين الخارجية، إضافة إلى توفيره ميزة “التحسين التلقائي” في صور “جوجل” لتحسين الصور بضغطة زر واحدة مع توفيره مجموعة متنوعة من الفلاتر لزيادة تحسين الصور، باستخدام حجم بيانات أقل أو في حال العمل بلا إنترنت.

