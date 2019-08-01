وظائف للجنسين في شركة مطارات الرياض

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أعلنت شركة مطارات الرياض عن توفر وظيفة شاغرة للجنسين في مجال الموارد البشرية، للعمل بمسمى (أخصائي توظيف)، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – أخصائي توظيف (للجنسين- وظيفتان). الشروط العامة: 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. 2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ذات صلة. Advertisements 3- ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم. 4- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا. وصف التدريب: – تنفيذ أنشطة التوظيف داخل المنشأة، وتنسيق عملية اختيار المرشحين، ومراجعة الأعمال المتعلقة بالموظفين. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 31/ 07/ 2019م. طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات): اضغط هنا





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