سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم استدعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، لتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجًا على ماورد من مغالطات بإحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا يوم الاثنين الماضي.

وتناولت لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وفد من شركة إيني الايطالية للنفط والغاز لبحث مشاريع الشركة في ليبيا، وتطوير التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، موضحة أن الاجتماع تناول برنامج للتنسيق بين شركة إيني والشركة العامة للكهرباء لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات.

وتطرقت إلى إعراب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن قلقها تجاه قصف مدرسة ثانية في طرابلس بأقل من 48 ساعة، مجددة دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى وضع حد فوري للعنف وإبعاد الأطفال عن الأذى.

وبينت لقاء وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مع نظيره المصري الفريق أول محمد زكي، مشيرة إلى أنه تم بحث تطورات الأزمة الليبية، موضحة إعراب وزير الدفاع الأمريكي عن تطلع بلاده للتعاون أكثر مع مصر فيما يخص إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة في ليبيا.

ونوهت صحف ليبيا أن بعثة أوروبية لتقصي الحقائق في ليبيا، كشفت عن تفاصيل زيارتها إلى طرابلس أخيرا، حيث أعلنت عن جولة مماثلة قريبا إلى بنغازي، مؤكدة أنها خرجت بقناعة أن حرب العاصمة وصلت لطريق مسدود.

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