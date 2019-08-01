وظائف وزارة العدل السعودية للنساء فقط 1440 هجريًا.. وهنا شروط القبول وموعد التقديم على وظيفة كاتب

كشف الجهات المسؤولة في الحكومة السعودية عن تفاصيل توفر وظائف نسائية في وزارة العدل، وذلك على المرتبة السابعة تحت مسمى “كاتب”، وهذا من أجل أن يتم تشغيل المقبولين في هذه الوظائف داخل مكاتب وزارة العدل المختلفة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية خلال الشهور القليلة المقبلة، بحسب ما تم الكشف عنه في بيان وزاة العدل السعودية بخصوص الوظائف النسائية الموجودة لدى الوزارة.

ولذا فنحن في موقع “عرب نيوز” سنقدم لكم تغطية حصرية ومميزة لكل ما يخص الوظائف النسائية في وزارة العدل لعام 1440-1441، وذلك بداية من موعد فتح باب القبول في الوظائف النسئية لوزارة العدل وحتى شروط القبول وموعد إعلان النتائج النهائية.

طرح وظائف وزارة العدل للنساء فقط 1440 هجريًا

أعلنت مصادر مسؤولة في الحكومة السعودية عن طرح وظائف وزارة العدل السعودية للنساء فقط، وذلك على عدة مسميات وظيفة سيتم تعيين السيدات فيها لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يمثل النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، وكيف تغيرت وجهة النظر الرسمية في السعودية تجاه أهمية عمل المرآة بحسب وصف بعض المواقع الإلكترونية.

ولم تكشف أي جهة رسمية عن عدد الوظائف الشاغرة والمتاحة في وزارة العدل السعودية والمخصصة للنساء فقط، ولكن من المتوقع بأن يصل عدد هذه الوظائف إلى أرقام ليس بالقليلة حيث إن وظائف وزارة العدل للنساء فقط هذه المرة ستكون على مستوى المملكة بالكامل.

موعد فتح باب التقديم في الوظائف النسائية لوزارة العدل 1440- 1441 هجريًا

قال السيد الوزير الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” وزير العدل في الحكومة السعودية، بأن الوزارة قد قررت توفير عدد من الوظائف المختلفة للنساء في هذه الفترة، وذلك من أجل إعطاء المرآة فرصة للحصول على بعض الوظائف المميزة داخل وزارة العدل خلال السنوات المقبلة.

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وأشار بيان الوزارة إلى وجود إمكانية لتعيين عدد من النساء المؤهلات في وظائف وزارة العدل خاصة وظائف ومجالات القانون والشريعة، وكذلك الاجتماع والإدارة، وهذا لأول مرة في تاريخ وزارة العدل السعودية والتي كانت وظائف “كاتب” دومًا متقصرة على الرجال فقط.

الشروط المطلوبة للقبول في الوظائف النسائية لوزارة العدل

وبالحديث عن الشروط الخاصة بالقبول في الوظائف النسائية لوزارة العدل فقد جاءت على النحو التالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصة على درجة البكالورويوس في عدد من التخصصات وهي تخصص الشريعة والفقه وأصول الفقة وكذلك فقة السنة والقضاء.

لا توجد على المتقدمة أي أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة.

لم يصدر ضد المتقدمة للحصول على الوظائف النسائية في وزارة العدل أي قرار تاديبي بشأن الفصل من أي وظيفة حكومية أخرى

الأوراق المطلوبة للقبول في الوظائف النسائية بوزارة العدل

وعن الأوراق المطلوبة للقبول في كل الوظائف النسائية المتاحة الآن في وزارة العدل السعودية، فكانت أولى الأوراق هي شهادة معتمدة بدرجة البكالورويس من إحدى الجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية في التخصصات المذكورة مسبقًا، وهذا بالإضافة إلى بطاقة الهوية وغيرها من البيانات الأساسية الموجودة في إعلان وزارة العدل السعودية بخصوص طرح وظائف مخصصة للنساء فقط.

رابط التقديم على وظائف وزارة العدل للنساء فقط

يتسائل البعض عن رابط التقديم على الوظائف النسائية في وزارة العدل، والتي أصبح من الممكن التسجيل فيها عن طريق الدخول إلى الرابط التالي “من هنا“، ويذكر بأن باب التقديم في وظائف وزارة العدل للسيدات فقط قد بدأ من الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الجاري.