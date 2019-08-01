عروض بنده من 1 أغسطس حتى السابع منه تقدم تخفيضات على خروف العيد

طُرحت عروض بنده السعودية الأسبوعية والتي تسبق مناسبة مهمة، هذه المرة وهي عيد الأضحى المبارك، لذلك فقد حرصت الأسواق على أن يكون من ضمن منتجاتها التي سوف يشملها تخفيض الأسبوع الأول من شهر أغسطس، تلك التي يقبل على شرائها السعوديون في هذه المناسبة السعيدة، وتبدأ خصومات الأسواق الرائعة بدءًا من 1 أغسطس إلى 7 من نفس الشهر، والذي يوافق يومي الخميس والأربعاء على الترتيب، والتي ما زالت تحمل نفس شعار الأسبوع السابق وهو أفضل قيمة على الإطلاق، حيث أفضلية السعر والجودة في ذات الوقت.

عروض بنده في السعودية

شملت خصومات تلك العروض لهذا الأسبوع منتجات اعتادت بنده على طرحها بشكل دائم خلال عروضها الأخيرة، حيث لاقت رواجًا كبيرًا وإقبالاً على الشراء من عملاء وزائري الأسواق، وعلى رأسها اللحوم البرازيلي، وزادت عليها هذه المرة الخرفان الروماني من أكتاف وفخذ، ولأول مرة تكون ماركة البشاير للدجاج حاضرة بتشكيلاتها المتعددة، والتي بدأت تحظى بثقة المواطن والمقيم على حد السواء، وظهرت كذلك تشكيلات المعمول الذي يقبل على شراؤه الجميع في الأعياد.

تواجد أيضًا لانشون أو مرتديلا حلواني إخوان بسعر 25 ريال سعودي للكيلو، وصدور الرومي المدخن شهية الطعم، والتي يحبها الأطفال والكبار، كل ذلك بالإضافة إلى عدد المنتجات التي تتواجد بصفة مستمرة في عروض بنده السعودية الأسبوعية، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال مجلة العروض.

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