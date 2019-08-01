شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تعازي أردوغان والبرهان في الأمير بندر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيوم)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء) اتصالين هاتفيين، من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عبرا فيهما عن عزائهما ومواساتهما في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز (رحمه الله)، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأردوغان والبرهان على مشاعرهما الأخوية، وتعازيهما ومواساتهما في الفقيد.

من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة لكل من رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ولرئيس بنين باتريس تالون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهما، ولحكومتي وشعبي الاتحاد السويسري وبنين الصديقين اطراد التقدم والازدهار.