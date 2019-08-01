شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 22 عاماً.. وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصلت أمس (الأربعاء) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية، قادمة من مطار كولومبوس أوهايو، وعلى متنها 168 مسافراً قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام، وبذلك تكون أول رحلة حج لشركات الطيران الأمريكية تصل إلى المملكة منذ العام 1997.

وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة المطار، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، حيث استقبلوا الحجاج بحفاوة وقدموا الورود لهم.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، مبيناً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

ونوّه المنصوري إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة، وبمتابعة مستمرة من قبل وزير النقل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.