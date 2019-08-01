شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة قنوات تصريف الأمطار بالمشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني ، عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

أنهت الإدارة العامة لمشاريع السيول في أمانة العاصمة المقدسة، صيانة وتهيئة قنوات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بالمشاعر المقدسة، وشملت الأعمال صيانة ونظافة شبكة تصريف السيول في مشعر منى بطول 84 ألف متر، ومشعر مزدلفة بطول 49 ألف متر، ومشعر عرفات بطول 27 ألف متر، عن طريق مقاولي المشاريع التابعة للإدارة العامة لمشاريع السيول.

وأوضح مدير عام الإدارة المهندس طلال الحسيني، أن هناك عدداً من المشاريع الجديدة يجري تنفيذها في عدد من المواقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مبيناً أن المشاريع الجديدة ستسهم في احتواء مياه الأمطاروالسيول ودرء الأخطار التي قد تنجم عن تدفق السيول بكثافة في مواسم الأمطار مع توسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول التي تخدم أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مؤكداً أن الأمانة حريصة على إنجاز المشاريع المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة في مختلف المجالات والعمل على راحة ضيوف الرحمن.