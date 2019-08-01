شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف: 5 قنوات تواصل جديدة مع العمادة والإدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

دشن وكيل جامعة الطائف المكلف الدكتور تركي الثبيتي، أمس (الأربعاء)، خمس قنوات تواصل جديدة للجامعة مع المستفيدين من خدماتها، عبر خدمة (واتساب للأعمال). ووجهت الجامعة قنوات التواصل الجديدة لخدمة المستفيدين من خدمات عمادات القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، إضافة إلى الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي، أن إطلاق قنوات التواصل عبر خدمة (واتساب للأعمال) تأتي ضمن مبادرات الجامعة التطويرية وجهودها المبذولة لتحسين جميع خدماتها الموجهة لمنسوبيها وطلابها وأفراد المجتمع، وتفعيل التواصل المباشر معهم، تفعيلاً لمبادراتها التطويرية «جامعة الطائف التي نريد» و«جامعة بلا أسوار».