شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تصادر وتتلف 35 طناً مواد غذائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تواصل هيئة الغذاء والدواء عمليات التفتيش المكثفة على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة مع بعثات الحج والحجاج في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وبلغ مجموع ما تمت مصادرته وإتلافه في الأسبوع الماضي 35 طنا و3519 لترا من المواد الغذائية. فيما فسح نحو 7015 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً عبر المنافذ التي يتواجد بها مفتشو الهيئة، واستدعاء ورفض 575 صنفاً، بسبب وجود كميات تجارية أو أدوية خاضعة للرقابة أو مواد مجهولة المصدر ولا يوجد لها بطاقة غذائية أو منتهية الصلاحية.

ويتواجد مفتشو الهيئة منذ منتصف شهر ذي القعدة في الشحن الجوي وصالتي الحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى منافذ البطحاء، وحالة عمار، وجديدة عرعر، والوديعة.

وخلال الفترة (16-23 /‏11/‏1440هـ)، تم إغلاق منشأة غذائية في المدينة المنورة ومصادرة وإتلاف 149 كغم من الأغذية و33 قطعة من الأواني، وتحرير أكثر من 255 مخالفة صحية وفنية في 237 منشأة غذائية زارها مفتشو الهيئة ضمن أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن نطاق أمانة المنطقة.

وفي نطاق العاصمة المقدسة، تم إغلاق 10 منشآت غذائية ومصادرة وإتلاف 28471 كغم و3374 لترا من المواد الغذائية، وتحرير أكثر من 1384 مخالفة صحية وفنية في 951 منشأة غذائية تم تفتيشها، فيما بلغ عدد الفنادق التي تم التفتيش على الخدمات الغذائية بها 50 فندقاً في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتواجد مفتشو الهيئة في المداخل الرئيسية الخمسة لمكة المكرمة للتفتيش على وسائل نقل المواد الغذائية بالشراكة مع القوات الخاصة لأمن الطرق، إذ تم الكشف على 6875 وسيلة نقل نتج عنها ضبط وإتلاف 6525.5 كغم و145 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة 6 سيارات مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، إضافةً إلى مخالفة 45 سيارة لعدم التزامها باشتراطات النقل وفق لائحة العقوبات الخاصة بنظام الغذاء.