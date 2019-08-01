شكرا لقرائتكم خبر عن 7.7 مليون ريال لمشاريع بلدية في خليص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

‏اعتمد أمين محافظة جدة صالح التركي، عددا من المشاريع التي سيتم تنفيذها في محافظة خليص بعد أن قامت إدارة المشاريع بمتابعة رئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي بدراستها وطرحها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عماد الصبحي، أن المشاريع تتضمن تنفيذ مشروع صيانة الحدائق والمزروعات وشبكات الري بمبلغ 2.462.313 ريالا، وكذلك تنفيذ مشروع صيانة الملاعب بمبلغ 1.275.802 ريال، إلى جانب تنفيذ مشروع صيانة الشوارع والأرصفة بمبلغ 3.189.000 ريال، إضافة إلى تنفيذ مشروع ردم المستنقعات بمبلغ 789.000 ريال.