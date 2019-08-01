«العمل»: ضبط 179 مخالفة للعمل تحت أشعة الشمس

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضبطها 179 مخالفة للعمل تحت أشعة الشمس، وحظرت الوزارة العمل تحت أشعة الشمس بدءاً من 15 يونيو الماضي، ويستمر حتى 15 سبتمبر القادم، إذ سيمنع أصحاب العمل من تشغيل العاملين تحت أشعة الشمس المباشرة بدءاً من الساعة 12 ظهراً حتى الـ 3 مساء. وتصدرت المنطقة الشرقية بنحو 22% من إجمالي المخالفات، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنحو 8%، ثم المدينة المنورة بـ 6% من إجمالي المخالفات المضبوطة. وبينت الوزارة أن سبب حظرها العمل تحت أشعة الشمس هو سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة، مثل التعرض لضربة الشمس، أو الإجهاد الحراري.

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضبطها 179 مخالفة للعمل تحت أشعة الشمس، وحظرت الوزارة العمل تحت أشعة الشمس بدءاً من 15 يونيو الماضي، ويستمر حتى 15 سبتمبر القادم، إذ سيمنع أصحاب العمل من تشغيل العاملين تحت أشعة الشمس المباشرة بدءاً من الساعة 12 ظهراً حتى الـ 3 مساء. وتصدرت المنطقة الشرقية بنحو 22% من إجمالي المخالفات، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنحو 8%، ثم المدينة المنورة بـ 6% من إجمالي المخالفات المضبوطة. وبينت الوزارة أن سبب حظرها العمل تحت أشعة الشمس هو سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة، مثل التعرض لضربة الشمس، أو الإجهاد الحراري.

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