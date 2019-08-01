شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات: لا تعديلات جديدة على وثائق سفر المرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) okaz- أكدت الإدارة العامة للجوازات عدم صحة ما تم تداوله بشأن أي تعديلات جديدة على تصريح السفر واستخراج الجواز وتجديده للمرأة المواطنة. ودعت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» إلى تجنب الشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة. وطالبت الجميع بالحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، عبر قنواتها الرسمية.

أكدت الإدارة العامة للجوازات عدم صحة ما تم تداوله بشأن أي تعديلات جديدة على تصريح السفر واستخراج الجواز وتجديده للمرأة المواطنة. ودعت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» إلى تجنب الشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة. وطالبت الجميع بالحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، عبر قنواتها الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات: لا تعديلات جديدة على وثائق سفر المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.