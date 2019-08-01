شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني وسفير طاجيكستان لدى المملكة يناقشان الاهتمامات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض أمس (الأربعاء) سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.

وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية طاجيكستان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.