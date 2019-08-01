شكرا لقرائتكم خبر عن على ضيافة الملك للحج.. ضحايا حادثة مسجدي نيوزيلاندا يصلون غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن إجمالي ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يبلغ 6000 حاج وحاجة من كافة دول العالم.

وأوضحت الوزارة أن 350 ضيفا يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين سيصلون يوم غد الجمعة عبر رحلات مجدولة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، فيما تتواصل رحلات بقية الضيوف تباعاً عبر رحلات متواصلة خلال الأيام القادمة لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج.

وتتضمن الدفعة أسر شهداء ومصابي الحادثة الإرهابية للمسجدين في نيوزيلاندا، إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وأفريقيا، وسيكون في استقبالهم وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل، والمدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمر والزيارة عبدالرحمن التويجري.

واستضاف خادم الحرمين الشريفين حتى هذا العام 53747 حاجا وحاجة من مختلف دول العالم منذ انطلاقة البرنامج عام 1417 من مختلف دول العالم. وتعمل لجان البرنامج على مدار الساعة ضمن خطة إستراتيجية اعتمدها الوزير المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما يضمن توفير كافة الخدمات وأرقاها للمستضافين؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.