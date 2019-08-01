شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: حريصون على خدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء) مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، الذي عرض ما تقدمه الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

وأكد أمير تبوك حرص الجميع على خدمة الحجاج تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية.

من جهته، أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لأمير تبوك على متابعته أعمال الجوازات في المنطقة وفي مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.