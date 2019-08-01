شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يطلع على خطة الدفاع المدني للحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

اطلع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء) على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج في لقائه مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، الذي عرض خطة الدفاع المدني بالمنطقة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، مثمنا ما يقدمه أمير المدينة من دعم للدفاع المدني بالمنطقة لأداء مهماته في موسم الحج.

من جانب آخر، تفقد العمرو مركز الدفاع المدني بالحرم النبوي الشريف، وسير العمل بإدارات الدفاع المدني بالمنطقة، وحثهم على توفير السلامة للحجاج وحمايتهم من المخاطر، معرباً عن ثقته في قدرات رجال الدفاع المدني بالمدينة واستشعارهم للمسؤولية المنوطة بهم.

ورعى توقيع مذكرة التفاهم بين مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة وجامعة طيبة، التي تهدف إلى نشر التوعية الوقائية بين طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للمساهمة في تحقيق أعلى درجات السلامة من المخاطر.