شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط حملات حج وهمية وإحالتها للنيابة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) ، إبراهيم علوي (جدة)

أطلق مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، عمل قوات أمن الحج لدوريات الأمن، ‏التي تشارك لأول مرة في مهمات الحج الأمنية كإدارة مستقلة بالأمن العام.

وصاحب التدشين عرض لإنشاء ورشة مصغرة في دوريات جدة، أسهمت في إصلاح عدد من الأسلحة الخاصة برجال الدوريات، وهو ما أوجد استحسان مدير الأمن العام الذي وجه بتوسيع تلك الورش لتصبح قاعدة لدى دوريات الأمن في المنطقة الغربية تسهم في سرعة إصلاح أعطال الأسلحة وتوفير الوقت والجهد، مشددا على ضرورة إنهاء متطلباتها لافتتاحها في الفترة القادمة.

وتنفذ قيادة قوات أمن الحج لدوريات الأمن، الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم الحج للوصول إلى موسم حج مميز يعكس الصورة الحقيقية والجهود المبذولة، عبر استحداث قوة خاصة لمواجهة المخالفات في المشاعر المقدسة بمسمى «قوة التدخل السريعة للدوريات الأمن»، مواكبة مع تدشين المركبات السريعة الجديدة للدوريات التي ستشارك في حج هذا العام داخل المشاعر وخارجها.

على صعيد متصل، أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد، في المؤتمر الثاني لأمن الحج أمس (الأربعاء) بمقر الأمن العام بمنى، أن القيادة تندرج منها 8 جهات، 5 منها عملت في الأعوام الماضية وهي نقاط العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة ومداخلها، ونقاط منع على مداخل جدة ومداخل الطائف، و3 ستعمل في موسم حج هذا العام وهي قيادة المهام والإسناد الأمني، وقوة خاصة لمكافحة الظواهر السلبية والتسول وقيادة المنطقة المركزية.

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أما قائد مهام شرطة الطائف قائد مركز البهيتة اللواء علي العطوي، فأشار إلى تخصيص نقطتين في الهدا والمحمدية على طريق الشفاء، و6 نقاط على طول الطريق إلى مكة المكرمة، و3 نقاط داخل الطائف، و3 نقاط على طريق الهدا والسيل والرياض، ونقطة في قرن المنازل وأخرى في وادي محرم.

وقال ردا على سؤال "الخليج 365" في المؤتمر الصحفي: إن دوريات أمن الطرق ترصد المخالفين والمحاولين التجاوز على الطرقات، مبينا أن هناك تنسيقا مع المجاهدين لتسليم المهربين أو ناقلي المخالفين إلى نقاط الفرز في الهداء والبهيتة لمنع تجاوزهم إلى المشاعر المقدسة.

لكن قائد مهام شرطة جدة العميد محمد آل صقر كشف عن رصد حملات وهمية وضبط مكاتب وأشخاص يقومون بنقل الحجاج من جدة إلى مكة المكرمة وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

من جانبه، أشار قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي إلى وجود قوة أمنية من ضباط وأفراد لتوزيع وتفويج الحجج في المنطقة المركزية عبر 7 محطات للنقل، والعمل على تفكيك الحشود للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، ومشاركة لجنة مكافحة الظواهر السلبية، إضافة إلى الطوق الأمني المحكم على العاصمة المقدسة من الدخول من جميع الاتجاهات لمنع مخالفي الحج.

أما مهام عمل شؤون الأمن بالحج، فأوضحها قائد قوات أمن الحج لشؤون الأمن اللواء سعود بن محمد الطريقي، مبينا أنها عبر 3 قيادات في المشاعر المقدسة؛ الضبط الجنائي، البحث والتحري، وقيادة الضبط الإداري.