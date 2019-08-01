شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة الكهرباء: أوصلنا الخدمة لكل المخيمات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)يشارك 1600 مهندس وفني ومتخصص من الشركة السعودية للكهرباء في مشاريع الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم الحج وإيصالها للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية.
من جانبه، ثمن رئيس الشركة الدكتور خالد بن صالح السلطان، لدى تفقده الخدمة الكهربائية بالمشاعر أمس (الأربعاء)، مشاريع الصيانة الوقائية في الأشهر الماضية وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية في مكة والمشاعر.
ورافق رئيس شركة الكهرباء وفد من الإدارة التنفيذية للاطلاع على مشاريع النقل والتوزيع الجديدة المنفذة من الشركة هذا العام لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.
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