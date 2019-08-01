شكرا لقرائتكم خبر عن حملة حج لـ 100 من طلاب المنح بجامعة الملك خالد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

تسيّر جامعة الملك خالد ممثلة بالإدارة العامة لطلاب المنح حملة حج لـ100 من طلاب المنح لعام 1440، وذلك من 30 جنسية يرافقهم مشرفون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن هذه الحملة تأتي ضمن أهداف الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح في رعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج.

من جهته، أشار المشرف العام على الإدارة العامة لطلاب المنح الدكتور سعيد بن محمد الشهراني إلى أن التوجه نحو الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الخيرية الداعمة أثمر عن هذه المبادرة التي تستهدف 100 طالب من طلاب المنح ينتمون لـ30 جنسية عربية وإسلامية ليؤدوا حجة الإسلام الأولى، وقد تم إنجاز الإجراءات النظامية اللازمة لضمان تأدية المناسك بكل يسر وسهولة.