شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطيران المدني: جدولنا رحلات «طريق مكة» في 5 دول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تشارك هيئة الطيران المدني مع الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة بهدف تيسير إجراءات سفر الحجاج في 5 دول: ماليزيا، وباكستان، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وتونس.

وأوضح رئيس الهيئة عبدالهادي المنصوري أن الهيئة جهزت صالة مخصصة لاستقبال القادمين من الدول المستفيدة من المبادرة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، إضافة إلى جدولة الرحلات المخصصة للمبادرة، والعمل على توزيع أوقات الرحلات على أيام عمل المبادرة. وقال إن مبادرة طريق مكة تعكس اهتمام المملكة بالخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن والارتقاء بها في مختلف المجالات، ويدعم ذلك التوجه ما انبثقت عنه رؤية المملكة 2030 من مبادرات تسير ضمنها مبادرة طريق مكة التي تعد جزءا من برنامج خدمة ضيوف الرحمن.