شكرا لقرائتكم خبر عن 1249951 حاجا وصلوا إلى المملكة عبر جميع المنافذ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1249951 حاجا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ

1169204 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 67198 حاجا، وعبر البحر 13549 حاجا، وذلك بزيادة 108819 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 10% تقريباً.