رؤية برنامج حساب المواطن وأهدافه وبرنامج التسجيل في الحساب

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن لتقديم يد العون والدعم المادي للأسر السعودية الفقيرة ومتوسطة الدخل، نظرًا لإمكانية وجود مخاطر بسبب التوسعات الافتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لضمان حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. وسنعرض لكم التفاصيل الخاصة بهذا البرنامج.

رؤية برنامج حساب المواطن

أسس برنامج حساب المواطن لدعم وحماية الأسر السعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة التي تتسبب بأعباء إضافية على فئات المجتمع؛ حيث يعمل برنامج حساب المواطن على إعادة هيكلة المنافع الحكومية للفئات المستحقة ولكن بشكل يحث على الاستهلاك الرشيد في المنافع ولضمان إعطاء الدعم للفئات المستحقة.

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أهداف برنامج حساب المواطن

يقلل البرنامج من الأضرار الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية كخفض أسعار منتجات الطاقة والمياه للعقود القادمة وخفض ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات الغذائية والمشروبات.

ويرفع البرنامج من كفاءة وتطوير الدعم الحكومي من خلال توجيه هذا الدعم للمنافع، بدلا من توجيه الدعم لمنتجات الطاقة فقط، وسيعيد توجيهها للمستحقين فقط.

مراحل التسجيل في حساب المواطن

يتكون البرنامج من ثلاث مراحل أساسية حتى يتم تسجيل المواطنين المستحقي الدعم، فيبدأ المواطن في التسجيل في البرنامج عن طريق الموقع الإلكتروني حساب المواطن الخاص به برقم الهوية، وخلال هذه الفترة سيقوم المسئولين بفحص الطلبات المقدمة للتأكد من صحتها، ثم يقوم مسئولي البرنامج بترشيح الطلبات لللأشخاص الذين قبل طلباتهم، وبعد ذلك سيعطى كل مواطن الدعم المادي الذي يستحقه وتقدير ذلك الدعم حسب ظروف كل مستحق، وذلك قبل زيادة الأسعار.