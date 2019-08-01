وزارة الحج | رحلات الحج والعمرة وخدمة الحجاج والمعتمرين

تهدف وزارة الحج إلى تسهيل الخدمات على الحجاج ومن أجل ذلك تعمل مع الجهات الحكومية والأهلية لتيسر إجراء مناسك الحج والعمرة، وتعمل على التزام الدقة ورفع كفاءة العاملين وتطوير الأنظمة الإلكترونية لتوفير الخدمات والتسهيلات لزوار البيت الحرام، وسنتعرف خلال هذا الموضوع عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للحجاج، فقط تابعونا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول وزارة الحج وأهميتها في هذا الشهر الجليل.

رؤية وزارة الحج

تؤكد وزارة الحج على العمل والتطلع إلى سهولة رحلات الحج والعمرة للزوار في جو من الهدوء وبعيدا عن التعقيدات لتبقي رحلة خالدة في ذهن زوار البيت ومليئة بالحبور والرضا.

أهداف وزارة الحج

تقوم وزارة الحج بالإشراف على خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن أجل ذلك تنظم الوزارة شئون المعتمرين والحجاج في داخل البلاد وخارجها عبر الشركات والمؤسسات ولذلك تنسق مع بعثات الحج وشركات العمرة لتيسير آداء الشعائر للحجاج، أما في داخل السعودية تقوم بالتنظيم والإشراف على المؤسسات الأهلية للطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة، وإعداد وتنظيم خطط التشغيل للحج والعمرة.

تفاصيل عن تنسيق وزارة الحج للرحلات

تتولى وزارة الحج أمر الحاج والمعتمر بدايةً من لحظة تقديمه وحتى رجوعه إلى وطنه، ولذلك تقوم وزارة الحج من خلال فريق مدرب وذا خبرة عالية في إدارة تلك الأمور، وتشرف الوزارة على آلاف الوكلاء في الخارج لشركات العمرة والنقل وآلاف الوحدات السكنية والفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويجتمع رئيس الوزارة كل سنة مع ممثلي الدول المختلفة -حوالي 70 دولة -لمناقشة وترتيب إجراءات الحج.