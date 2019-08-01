شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يغلقون المركز الرئيسي لاشهر مطعم للمأكولات بالعاصمة صنعاء بعد تطويقه باطقم مسلحة ومصادر تكشف السبب ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أغلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية، امس ث الثلاثاء، مطاعم الخطيب فرع الستين، وسط صنعاء، بعد محاصرته بعدد من الأطقم.
ونقل موقع "العاصمة أونلاين" عن مصادر مخاصة أن الميليشيات الانقلابية طالبت المطعم بدفع مبالغ مهولة، تحت مسمى "ضرائب"، وتقدر ب200 مليون ريال.
وذكرت المصادر أن عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية جاءت مرتدية الزي عسكري، ومموهين وجوههم بالسواد، لتخفي ملامحها خوفا من معرفة المواطنين لهم.
يذكر أن عدد العاملين في مطعم الخطيب يبلغ أكثر من ألف عامل، ويعولون مئات الأسر.ا
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