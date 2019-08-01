شكرا لقرائتكم خبر عن شراب مذهل للتخلص من الشيب نهائياً .. لايفوتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشعر الأبيض ذلك الضيف المزعج الذي يبدأ بالظهور بين الشعر، يُفقده جماله وحيويته بالإضافة إلى أنه أحد علامات التقدم في السن .

من الطبيعي أن تدفعكِ هذه المشكلة للجوء إلى الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

للتلخص من ظهور الشعر الأبيض، نقدم لك هذه الوصفة المضمونة وهي عبارة عن مشروب يمكنك تناوله يوميًّا.

المكونات: - الماء - الخميرة طريقة التحضير: - ضعي قطعة من الخميرة في كوب من الماء حتى تذوب بشكل نهائي. - تناول هذا المشروب بشكل يومي على الريق، وستتخلّصين من الشعر الأبيض بشكل نهائي

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