اقتصادي / البورصة المصرية تخسر 41 مليار جنيه خلال يوليو الحالي



القاهرة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الحالي بخسائر بلغت نحو 41 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر715 مليار جنيه، مقابل 1ر756 مليار جنيه خلال الشهر السابق بانخفاض بلغت نسبته 4ر5%.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية، الصادر اليوم، انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 02ر5% ليسجل مستوى47ر13392 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنحو 8ر13% ليبلغ مستوى28ر520 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 57ر12% ليبلغ مستوى 02ر1347 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 3ر46 مليار جنيه من خلال تداول 855ر3 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2ر20 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 198ر2 مليار ورقة منفذة على 283 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 4ر77 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 1ر703 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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