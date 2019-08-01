

واشنطن 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تعيين كيلي كرافت السفيرة الأمريكية الحالية في كندا، سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة .

وأيد المجلس تعيين كرافت منهيا سبعة أشهر خلت فيها المنظمة الدولية من سفير دائم للولايات المتحدة.

// انتهى //

03:00ت م

0275





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / مجلس الشيوخ الأمريكي يعين كرافت سفيرة لدى الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.