السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يرعى الحفل الختامي لمعسكر تبيان البرمجي التقني الأول بمنطقة القصيم



بريدة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمخرجات معسكر تبيان البرمجي التقني الأول بمنطقة القصيم للفتيات ، وما أنجز فيه من تدريب أكثر من 90 متدربة مع البراعم ، في البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وغيره ، شاكراً ومثمناً ماتقوم به أمينة مجلس فتيات القصيم منال المهنا من جهود لخدمة فتيات المنطقة ، والشكر موصول لعضوات مجلس فتيات القصيم على مابذلن من جهود لإنجاح المعسكر ، سائلاً الله لهن جميعاً التوفيق والسداد.

جاء ذلك في كلمة سمو أمير منطقة القصيم خلال رعايته اليوم حفل ختام معسكر تبيان البرمجي التقني الأول بالمنطقة ، الذي ينظمه مجلس فتيات منطقة القصيم ، بالتعاون مع إمارة المنطقة ، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة .

واستذكر سموه فكرة إنشاء مجلس فتيات القصيم وما يقدمه من خدمات لفتيات المنطقة ، وفق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله - لتمكين المرأة وإعطائها الفرصة والمجال للتطور والنجاح والمساهمة في التنمية بجوار شقيقها الرجل .

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة الأمينة العامة لمجلس فتيات القصيم منال المهنا التي نوهت خلالها بجهود سمو أمير منطقة القصيم في إنشاء المجلس الذي تم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعمه وتوجيهه وفكرته بإنشاء مجلس فتيات القصيم ، التي تعد إحدى مبادراته للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الفتيات والتركيز عليهن من خلال توفير الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينهن من أجل مستقبل أفضل ولتحقيق رؤية المملكة 2030 ،معربة عن شكرها لسمو حرم أمير منطقة القصيم سمو رئيسة مجلس فتيات القصيم التي وجهت بإضافة أكبر عدد ممكن حتى أصبح عدد المتدربات 90 متدربة وقبول 15 طفلة ، من خلال ثلاث مسارات في المعسكر وهي (متقدم ومبتدئ وبراعم) لمدة 40 يوماً ، مشيرة إلى أن المتدربات قد قضين في الأسبوع الواحد أكثر من 47 ساعة دراسية وتدريبية ، شاكرة كل من دعم وبذل .

إثر ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً استعرض مراحل العمل والجهود التي نفذها مجلس فتيات القصيم من خلال عدة برامج منها الثقافي والإعلامي والفني والتقني ، وإطلاق عدة مبادرات وهي منتدى عمار ومجلس قيم ومجالس مجلس فتيات القصيم المفتوحة ومنصة أروقة المجلس ، وأكاديمية إعداد القادة التي تعنى بالمواهب القيادية من مختلف مستويات المجتمع كافة ، وإنشاء منصات للتفاعل الاجتماعي مابين الخريجين من خلال اجتماعات دورية وحلقات نقاش وورش عمل ، ومعسكر تبيان البرمجي الذي يعد من أهم المبادرات التي نفذها مجلس الفتيات بالقصيم.

عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم المدربين والمدربات والداعمين والرعاة لمعسكر تبيان البرمجي التقني الأول بمنطقة القصيم.

كما تجول سموه والحضور في المعارض المصاحبة للمعسكر ، واطلع على القاعات وأماكن التدريب التي أعدت للمتدربات في المعسكر.

حضر الحفل أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ومستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد ، وعدد من مديري الإدارات الحكومية في المنطقة.

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