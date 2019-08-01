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مقتل قيادي حوثي في غارة للتحالف بصعدة

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2019-08-01

مقتل قيادي حوثي في غارة للتحالف بصعدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قُتل قائد ميداني بارز في ميليشيات الحوثي الانقلابية، في غارة جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

واستهدفت إحدى مقاتلات التحالف، تجمعًا للحوثيين في منطقة “العشاش” بمديرية كتاف؛ ما أدى إلى مقتل القيادي الحوثي مع عدد من مرافقيه، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني.

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كما استهدفت مقاتلات التحالف، آليات قتالية تابعة للحوثيين كانت مخفية بين الأشجار الكثيفة في المنطقة ذاتها؛ ما أدى إلى تدميرها ومصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية.

إلى ذلك، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الأربعاء: إن إيران تسعى لإنشاء حزب الله جديد على حدود المملكة العربية ، مشيرًا إلى أن إيران تستخدم الانقلابيين الحوثيين كأدوات لزعزعة أمن واستقرار دول الجوار وتحديدًا المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن هادي قوله: “أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفِي مقدمتها القرار 2216، وصولًا إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني في الأمن والاستقرار والسلام”.

ولفت إلى حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه الشعب اليمني، سواء في المناطق المحررة أو التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون على المجتمع والشعب خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران، بحسب تعبيره.





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