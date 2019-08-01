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جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي تواصل استقبال ضيوف الرحمن
متابعات الخليج 365 - واس
تواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تنفيذ خطتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عبر قوة جوازت المطار والقوة المسانده من طلبة معهد الجوازات .
وأوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة العميد فواز بن قالط الفقير أن الجهود التنظيمة في استقبال حجاج بيت الله الحرام وتوزيع الرحلات تعتمد على خمس صالات ، من خلال وجود أكثر من “100” منصة استقبال تم تجهيزها بالكادر البشري المؤهل خصيصاً لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وتم زيادة عدد منصات الاستقبال وتزويدها بأحدث أجهزة الكشف عن الوثائق المزورة وأجهزة الحاسب الآلي.
وأكد العميد الفقير أن جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي تعمل بالقوة البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء إجراءات الحجاج على وجه السرعة دون حدوث ازدحام أو تكدس ، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الخطط المعدة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام .
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