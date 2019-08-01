مساعدة المقطوعة … الضمان الإجتماعي لم يحدد بعد موعد إيداع الدفعة الجديدة

يترقب المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية قيام وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالإعلان عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة، المنتظرة منذ أشهر طويلة من قبل المستفيدين، هذا وتعتبر المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية المعالجة للحالة الإجتماعية التي تمر بها الأسرة السعودية، وذلك بسبب غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار، حيث يأمل الكثير من المواطنين في المملكة أن تودع وزارة العمل المقطوعة في أسرع وقت من أجل التجهيز الجيد للإعداد لعيد الأضحي المبارك 1440هـ، وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بمساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي.

تعرف على الفئات المستفيدية من مساعدة المقطوعة

يتم صرف مساعدة المقطوعة خصوصاً وبشكل مميز للأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية . يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى الذي تقدمه الوزارة كمسمي مساعدة المقطوعة. يجب على المستفيد أن لا يمتلك المتقدم إى سجل تجاري . أن لا يزيد عمر المستفيد 35 عاماً

الإستحقاق مساعدة المقطوعة 1440

عدد أفراد الأسرة الإستحقاق السنوي لهم الحد المانع الشهري 1 10400 3000 2 11800 3405 3 14600 3810 4 14600 4215 5 16000 4620 6 17400 5025 7 18800 5835 8 18800 5835 8 20200 5025 9 21600 6240 10 23000 6645 11 24400 7050 12 25800 7455 13 27200 7850 14 28600 8265 15 30000 8670

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من مساعدة المقطوعة عن موقعاً وطريقة من أجل الإستعلام عن موعد وقمية الإستحقاق في مساعدة المقطوعة، وقد صممت وزارة العمل موقعاً من أجل ذلك، وذلك من باب التخفيف على المواطنين عناء البحث والتعب والجهد والإرهاق، حيث يمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــــــنـــــــا