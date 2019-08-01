- 1/2
- 2/2
يترقب مسؤولو ريفر بليت الأرجنتيني ، الرد النهائي من قِبل مسؤولي النادي الأهلي على عرضهم الأخير بشأن انتقال المدافع التشيلي باولو دياز لصالح النادي الأرجنتيني.
ويترقب مسؤولو النادي الأرجنتيني رد الأهلاويين قبل غلق باب الانتقالات في الكرة الأرجنتينية إذ يواصل اللاعب ضغطه على مسؤولي الأهلي للسماح له بالانتقال للنادي الأرجنتيني الكبير حيث يرفض السفر لجدة ويتدرب حاليًا في تشيلي.
وعرض مسؤولو ريفر بليت مبلغ 3 ملايين دولار لشراء 50 % من بطاقة اللاعب لكنّ مسؤولي الأهلي يطالبون بـ 5 ملايين نظير هذا الإجراء.
ورفض مارسيلو غالاردو مدرب النادي الأرجنتيني التعاقد مع أي مدافع باستثناء محترف الأهلي الذي كان قد انضم للنادي الجداوي في الصيف الماضي نظير 7 ملايين دولار.
صراع اللحظات الأخيرة بين "ريفر بليت" و "الأهلي" بشأن "دياز"محمد السيّد الخليج 365 2019-08-01
يترقب مسؤولو ريفر بليت الأرجنتيني ، الرد النهائي من قِبل مسؤولي النادي الأهلي على عرضهم الأخير بشأن انتقال المدافع التشيلي باولو دياز لصالح النادي الأرجنتيني.
ويترقب مسؤولو النادي الأرجنتيني رد الأهلاويين قبل غلق باب الانتقالات في الكرة الأرجنتينية إذ يواصل اللاعب ضغطه على مسؤولي الأهلي للسماح له بالانتقال للنادي الأرجنتيني الكبير حيث يرفض السفر لجدة ويتدرب حاليًا في تشيلي.
وعرض مسؤولو ريفر بليت مبلغ 3 ملايين دولار لشراء 50 % من بطاقة اللاعب لكنّ مسؤولي الأهلي يطالبون بـ 5 ملايين نظير هذا الإجراء.
ورفض مارسيلو غالاردو مدرب النادي الأرجنتيني التعاقد مع أي مدافع باستثناء محترف الأهلي الذي كان قد انضم للنادي الجداوي في الصيف الماضي نظير 7 ملايين دولار.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
01:35 AM
اللاعب يرفض العودة لأجل الضغط على "الأهلاويين" للسماح له بالرحيل
يترقب مسؤولو ريفر بليت الأرجنتيني ، الرد النهائي من قِبل مسؤولي النادي الأهلي على عرضهم الأخير بشأن انتقال المدافع التشيلي باولو دياز لصالح النادي الأرجنتيني.
ويترقب مسؤولو النادي الأرجنتيني رد الأهلاويين قبل غلق باب الانتقالات في الكرة الأرجنتينية إذ يواصل اللاعب ضغطه على مسؤولي الأهلي للسماح له بالانتقال للنادي الأرجنتيني الكبير حيث يرفض السفر لجدة ويتدرب حاليًا في تشيلي.
وعرض مسؤولو ريفر بليت مبلغ 3 ملايين دولار لشراء 50 % من بطاقة اللاعب لكنّ مسؤولي الأهلي يطالبون بـ 5 ملايين نظير هذا الإجراء.
ورفض مارسيلو غالاردو مدرب النادي الأرجنتيني التعاقد مع أي مدافع باستثناء محترف الأهلي الذي كان قد انضم للنادي الجداوي في الصيف الماضي نظير 7 ملايين دولار.
، صراع اللحظات الأخيرة بين "ريفر بليت" و "الأهلي" بشأن "دياز" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر صراع اللحظات الأخيرة بين "ريفر بليت" و "الأهلي" بشأن "دياز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.