، خالد بن سلطان يدشن انطلاقة رالي عسير 2019 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - دشن الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "رالي عسير 2019" بمرحلته الافتتاحية، التي أُقيمت في حديقة المشهد بأبها، مساء بحضور محمد بن لبدة وكيل إمارة منطقة عسير.
وينطلق الرالي بالمرحلة الاستعراضية اليوم الخميس، بمشاركة 44 متسابقًا قبل أن تنطلق المرحلة الأولى يوم 2 أغسطس من ميدان المضة لمسافة 105 كلم، وتتبعها المرحلة الثانية والأخيرة في اليوم التالي من الصبيخة لمسافة 90 كلم، ويُقام في اليوم نفسه الحفل الختامي وتتويج الفائزين في حديقة المشهد بأبها.
ويواكب نسخة هذا العام دعم مادي للمتسابقين السعوديين من قِبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الذي سيشكل نقلةً نوعيةً في الجولات المقبلة من حيث الإقبال وعدد المشاركين، وسيعزز أيضًا من الحضور الجماهيري لرياضة الراليات التي تُعد واحدة من أبرز الرياضات في السنوات الأخيرة.
وتشهد منطقة عسير فعاليات الرالي تحت شعار "رالي عروس الجنوب"، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين، من ضمنهم يارا شلبي التي تُعد أول سيدة تشارك في مسابقات الراليات السعودية.
خالد بن سلطان يدشن انطلاقة رالي عسير 2019صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-01
دشن الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "رالي عسير 2019" بمرحلته الافتتاحية، التي أُقيمت في حديقة المشهد بأبها، مساء بحضور محمد بن لبدة وكيل إمارة منطقة عسير.
وينطلق الرالي بالمرحلة الاستعراضية اليوم الخميس، بمشاركة 44 متسابقًا قبل أن تنطلق المرحلة الأولى يوم 2 أغسطس من ميدان المضة لمسافة 105 كلم، وتتبعها المرحلة الثانية والأخيرة في اليوم التالي من الصبيخة لمسافة 90 كلم، ويُقام في اليوم نفسه الحفل الختامي وتتويج الفائزين في حديقة المشهد بأبها.
ويواكب نسخة هذا العام دعم مادي للمتسابقين السعوديين من قِبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الذي سيشكل نقلةً نوعيةً في الجولات المقبلة من حيث الإقبال وعدد المشاركين، وسيعزز أيضًا من الحضور الجماهيري لرياضة الراليات التي تُعد واحدة من أبرز الرياضات في السنوات الأخيرة.
وتشهد منطقة عسير فعاليات الرالي تحت شعار "رالي عروس الجنوب"، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين، من ضمنهم يارا شلبي التي تُعد أول سيدة تشارك في مسابقات الراليات السعودية.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
12:51 AM
دشن الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "رالي عسير 2019" بمرحلته الافتتاحية، التي أُقيمت في حديقة المشهد بأبها، مساء بحضور محمد بن لبدة وكيل إمارة منطقة عسير.
وينطلق الرالي بالمرحلة الاستعراضية اليوم الخميس، بمشاركة 44 متسابقًا قبل أن تنطلق المرحلة الأولى يوم 2 أغسطس من ميدان المضة لمسافة 105 كلم، وتتبعها المرحلة الثانية والأخيرة في اليوم التالي من الصبيخة لمسافة 90 كلم، ويُقام في اليوم نفسه الحفل الختامي وتتويج الفائزين في حديقة المشهد بأبها.
ويواكب نسخة هذا العام دعم مادي للمتسابقين السعوديين من قِبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الذي سيشكل نقلةً نوعيةً في الجولات المقبلة من حيث الإقبال وعدد المشاركين، وسيعزز أيضًا من الحضور الجماهيري لرياضة الراليات التي تُعد واحدة من أبرز الرياضات في السنوات الأخيرة.
وتشهد منطقة عسير فعاليات الرالي تحت شعار "رالي عروس الجنوب"، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين، من ضمنهم يارا شلبي التي تُعد أول سيدة تشارك في مسابقات الراليات السعودية.
، خالد بن سلطان يدشن انطلاقة رالي عسير 2019 ،
المصدر : الخليج 365
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