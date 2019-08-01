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تستعد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، لاستقبال أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام1440هـ، والذي يبدأ وصولهم صباح يوم غدٍ الجمعة غرة شهر ذي الحجة، عبر رحلات مجدولة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة بجدة.
وتمثل هذه الدفعة "350" ضيفًا من أصل "6000" حاج وحاجة سيصلون تباعًا عبر رحلات متواصلة خلال الأيام القادمة لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج.
وتتضمن هذه الدفعة عددًا من أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلاندا، إلى جانب من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وإفريقيا، وسيكون في استقبالهم وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والمدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، وعدد من رؤساء اللجان العاملة في البرنامج.
وتعمل كل اللجان في البرنامج على مدار الساعة وضمن خطة إستراتيجية اعتمدها معالي الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما يضمن توفير جميع الخدمات وأرقاها للمستضافين؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.
يُذكر، أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ "6000" حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، لـ(53,747) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 01:45 AM
تضم 350 حاجًا وحاجة من أسر شهداء ومصابي "نيوزيلاندا" وشخصيات إسلامية"الإسلامية" تستكمل استعداداتها لاستقبال أولى دفعات ضيوف الرحمن .. غدًا
تستعد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، لاستقبال أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام1440هـ، والذي يبدأ وصولهم صباح يوم غدٍ الجمعة غرة شهر ذي الحجة، عبر رحلات مجدولة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة بجدة.
وتمثل هذه الدفعة "350" ضيفًا من أصل "6000" حاج وحاجة سيصلون تباعًا عبر رحلات متواصلة خلال الأيام القادمة لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج.
وتتضمن هذه الدفعة عددًا من أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلاندا، إلى جانب من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وإفريقيا، وسيكون في استقبالهم وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والمدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، وعدد من رؤساء اللجان العاملة في البرنامج.
وتعمل كل اللجان في البرنامج على مدار الساعة وضمن خطة إستراتيجية اعتمدها معالي الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما يضمن توفير جميع الخدمات وأرقاها للمستضافين؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.
يُذكر، أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ "6000" حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، لـ(53,747) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.
، "الإسلامية" تستكمل استعداداتها لاستقبال أولى دفعات ضيوف الرحمن .. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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