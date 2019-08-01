بوابة أبشر | خدمات أبشر الإلكترونية وتحميل التطبيق أندرويد والهدف من البوابة

بوابة أبشر هي بوابة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية السعودية وتهدف إلى التسهيل على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل السعودية لإجراء المعاملات الخاصة دون الحاجة لمراجعة الإدارة وتوفير الوقت والجهد والدقة في الآداء، فيما يلي نستعرض لكم كافة التفاصيل عن بوابة أبشر في السياق التالي من الهدف من البوابة، وتفاصيل الخدمات.

الهدف من بوابة أبشر

يهدف إطلاق بوابة أبشر إلى السرعة والدقة في الآداء والتحسين من الخدمات للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وتوفير الجهد على المواطنين بدلا من إلزامهم بالذهاب إلى المصلحة الحكومية المختصة لاستكمال إجراءاتهم، والتقليل ومنع محاولات التزوير، وربط جميع القطاعات الحكومية عن طريق الموقع ليشمل تقديم جميع الخدمات الممكنة للمستخدمي الموقع.

تفاصيل عن الخدمات المتاحة في بوابة أبشر

هناك العديد من الخدمات التي يقدمها الموقع وخصوصا لمن يترددون بشكل دوري على المصالح الحكومية؛ وهي: تجديد جوازات المواطنين واستلامها عبر خدمة البريد الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقرات المصالح الحكومية، وتمديد الزيارات العائلية للوافدين وإيصال بطاقات الإقامة للمستفيدين منها عبر خدمة “واصل” المتاحة في كامل ربوع المملكة.

وكذلك، تفعيل خدمة الاستعلام عن تصاريح الحج وطباعتها عبر الإنترنت من الموقع مباشرة وتقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة التي تحتوي على أقل من 100 عامل.

Advertisements

توجد أيضا خدمات تجديد رخص القيادة وتوصيلها عبر البريد الإلكتروني واستئجار العربات أو شراؤها ومراجعة مخالفات المرور.

للحصول على تلك الخدمات يجب على المواطن أو الوافد تسجيل بيانته في منصة أبشر وإنشاء حساب ليتمكن من الحصول على كل تلك المميزات.

لتحميل تطبيق أبشر على الأندرويد يتم الدخول إلى رابط تطبيق أبشر الرسمي للخدمات الالكترونية للأفراد في المملكة العربية السعودية.