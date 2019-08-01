شكرا لقرائتكم خبر عن «وصية الوداع».. الملك " سلمان" يفاجأ السعوديين باجراء "الزيارة الأخيرة" والتحدث عن مصير المملكة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل إعلام سعودية عديدة، مقطع فيديو يظهر فيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يتحدث فيه عن مصير المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزته صحيفة "صدى" السعودية، الملك سلمان، وهو يجري "الزيارة الأخيرة" إلى أخيه الراحل، الأمير بندر بن عبد العزيز في المستشفى قبيل وفاته.

وظهر في مقطع الفيديو الذي تناقله الآلاف، وهو يقف إلى جوار سرير الأمير بند بن عبد العزيز، ليطمئن على صحته.

ونُشر، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأخيه الأمير بندر بن عبد العزيز في المستشفى قبيل وفاته رحمه الله. واطمأن خادم الحرمين على صحة أخيه الأمير بندر، الذي أوصاه بطاعة الله في السرّ والعلن، فأجابه خادم الحرمين بأن الدولة السعودية قامت على الإسلام. وكان الديوان الملكي قد نعى يوم الأحد الماضي الأمير بندر بن عبد العزيز، وصُلي عليه في المسجد الحرام مساء الإثنين الماضي، ودُفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة. #موقع_مزمز

وخلال اللقاء، طلب الأمير بندر من الملك سلمان أن يقترب أكثر، لكي يملي عليه ما وصف بـ"الوصية الأخيرة"، أو كما أطلقت تقارير صحفية عليها "وصية الوداع".

Advertisements

وأوصى الأمير الراحل، العاهل السعودي بضرورة "طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين".

ورد الملك سلمان على وصية الأمير بندر، قائلا "نحن دولة قامت على الإسلام".

​وكان الديوان الملكي السعودي أعلن وفاة الأمير بندر، الأحد الماضي، وجاء في الإعلان "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غد الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."

​والأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة.

يشار إلى أن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

​وشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مراسم دفن عمه الأمير بندر، وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للأمير محمد وهو يقف بجوار المقبرة التي دفن بها الأمير بندر